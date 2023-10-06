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У Повітряних силах розповіли, звідки РФ могла вдарити по Грозі Харківської області

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія могла завдати удару по селу Гроза Харківської області з Воронезької області. Окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

"Якщо не помиляються, близько 10 хвилин там було від тривоги до удару. Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика - це небагато часу", - зазначив Ігнат.

Зазначимо, що Воронезька область розташована біля східного кордону України та межує з Луганської областю.

скриншот google.com/maps

Удар окупантів по селу Гроза

Вчора вдень, 5 жовтня, російські війська ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Росіяни влучили у кафе та магазин, де у той момент відбувалися поминки за загиблим військовим.

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки загинуло понад 50 осіб. Серед жертв 8-річний хлопчик.

У прокуратурі Харківської області показали, як виглядає місце удару.

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