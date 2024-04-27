У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки по Україні
Масований ракетний удар по Україні 27 квітня був не без особливостей. Зокрема, росіяни використали "Калібри", але не атакували "шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", - розповів він, додавши, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.
Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.
"Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі", - розповів Євлаш.
Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням "Кинджалів".
"Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем", - констатував він.
Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки "шахеди".
"Так, "шахедів" не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети", - резюмував він.
Обстріл України
Буквально 25 квітня Євлаш не виключав, що російські війська можуть зважитися на масовану атаку по Україні, поки ЗСУ не отримали нову допомогу від США. І вже 27 квітня загарбники завдали нового масованого удару.
Загалом окупанти запустили по Україні 34 ракети, 21 з яких вдалося збити. Зокрема, загарбники запускали "Калібри" з двох підводних човнів, які виводять із місць базування досить рідко.
Днем раніше військові повідомляли про виведення в Чорне море двох субмарин загальним залпом на 8 ракет типу "Калібр".
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