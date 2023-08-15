У Повітряних силах розповіли про особливість та деталі атаки РФ по Україні

"Куди саме намагалися поцілити (росіяни - ред.) ми про це публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, чи можливо військові об'єкти. Про наслідки вже будуть повідомляти очільники ОВА. Тому що ця інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки", - сказав Ігнат.

Він розповів, що повітряна тривога була по всій території України. Тривала вона фактично під ранок. Ворог застосував крилаті ракети повітряного та морського базування.

Зокрема, літаки Ту-22МЗ з двох аеродромів базування "Шайковка" і "Моздок" завдали ударів ракетами Х-22 по Донецькій області, в район міста Краматорськ.

Далі були пуски з Каспію. Літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101, Х-555. Близько 20 ракет були випущені зі стратегічної авіації.

"По всій території нашої країни фактично працювала ППО, в тих областях, де був маршрут слідування ракет. І якщо додамо "Калібри" з Чорного моря, то нам вдалося збити з 24 крилатих ракет 16. На жаль, не вдалося знищити ракети Х-22. Як знаєте, ці ракети атакують по балістичній траєкторії", - розповів речник.

Крім того, було зафіксовано пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином, за словами Ігната, противник продовжує запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.

Також Ігнат зазначив, що Х-555, Х-101 і "Калібр" - це типовий набір ракет, які російські війська використовують для ударів. Цього разу "Шахедів" не було.

Щодо характеру атаки, він розповів, що РФ застосовує крилаті ракети, які рухаються в один бік, змінюючи курс.

"Людина, яка пише повідомлення в нашому Telegram-каналі, пише фактично три слова, щоб швидше повідомити, а ракета в той час вже розвертається в інший бік. Тому ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману. Зрештою Повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання, що нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступі до наших кордонів", - наголосив речник.

Нічний обстріл України

Через нічну ракетну атаку РФ у низці міст пролунали вибухи.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.