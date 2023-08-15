В Воздушных силах рассказали об особенностях и деталях атаки РФ по Украине

"Куда именно пытались попасть (россияне - ред.) мы об этом публично не говорим. Мы можем говорить по областям, объекты критической инфраструктуры, возможно ли военные объекты. О последствиях уже будут сообщать главы ОВА. Потому что эта информация чувствительная и враг может сделать некоторые выводы", - сказал Игнат.

Он рассказал, что воздушная тревога была на всей территории Украины. Продолжилась она фактически под утро. Враг применил крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

В частности, самолеты Ту-22МЗ с двух аэродромов базирования "Шайковка" и "Моздок" нанесли удары ракетами Х-22 по Донецкой области, в район города Краматорск.

Дальше были пуски из Каспия. Самолеты стратегической авиации Ту-95 нанесли удары ракетами Х-101, Х-555. Около 20 ракет были выпущены из стратегической авиации.

"По всей территории нашей страны фактически работала ПВО, в тех областях, где был маршрут следования ракет. И если добавим "Калибры" с Черного моря, то нам удалось сбить с 24 крылатых ракет 16. К сожалению, не удалось уничтожить ракеты Х-22. Как знаете, эти ракеты атакуют по баллистической траектории", - рассказал спикер.

Кроме того, были зафиксированы пуски ракет С-300 или С-400 по Запорожской и Днепропетровской областях. Таким образом, по словам Игната, противник продолжает запускать зенитные управляемые ракеты по баллистической траектории.

Также Игнат отметил, что Х-555, Х-101 и "Калибр" - это типичный набор ракет, которые российские войска используют для ударов. На этот раз "Шахедов" не было.

Относительно характера атаки он рассказал, что РФ применяет крылатые ракеты, которые двигаются в одну сторону, меняя курс.

"Человек, который пишет сообщение в нашем Telegram-канале, пишет фактически три слова, чтобы быстрее сообщить, а ракета в то время уже разворачивается в другую сторону. Поэтому враг программирует маршруты ракеты, чтобы запутать противовоздушную оборону, ввести нас в заблуждение. В конце концов Воздушные силы готовы к таким вещам. Единственный вопрос, что нам нужно больше средств, чтобы больше ракет уничтожать на подступе к нашим границам", - подчеркнул спикер.

Ночной обстрел Украины

Из-за ночной ракетной атаки РФ в ряде городов раздались взрывы.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.