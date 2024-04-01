У Повітряних силах розповіли, як застосовують РЕБ проти дронів та ракет

Українські захисники користуються засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб зупиняти російські атаки. Часто цілі "приземляють" неушкодженими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.
"Так, певною мірою ми їх постійно застосовуємо і у боротьбі проти ударних безпілотників типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх з розуму, якщо можна так сказати, - ракети прямують не в цілі", - розповів Євлаш.
Він уточнив, що за допомогою засобів радіоелектронної боротьби російські дрони вдається зберігати неушкодженими.
"І це дає можливість нам вивчати їх, вивчати їхні технічні характеристики та особливості конструкції", - додав Євлаш.
За його словами, таким чином, без використання дорогих ракет, нашим захисникам вдається високотехнологічними засобами приземляти досить небезпечні цілі.
Нагадаємо, ще на початку лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що надання українським захисникам у всіх регіонах засобів радіоелектронної боротьби є одним із ключових пріоритетів цього року. Таким чином планується посилити ефективність мобільних груп.
Також на одній із нарад глава держави обговорював проект будівництва комплексної системи управління засобами РЕБ для захисту українських воїнів та техніки від російських безпілотників.
Більш детально про РЕБ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.