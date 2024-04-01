У Повітряних силах розповіли, як застосовують РЕБ проти дронів та ракет

"Так, певною мірою ми їх постійно застосовуємо і у боротьбі проти ударних безпілотників типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх з розуму, якщо можна так сказати, - ракети прямують не в цілі", - розповів Євлаш.

Він уточнив, що за допомогою засобів радіоелектронної боротьби російські дрони вдається зберігати неушкодженими.

"І це дає можливість нам вивчати їх, вивчати їхні технічні характеристики та особливості конструкції", - додав Євлаш.

За його словами, таким чином, без використання дорогих ракет, нашим захисникам вдається високотехнологічними засобами приземляти досить небезпечні цілі.