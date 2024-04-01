В Воздушных силах рассказали, как применяют РЭБ против дронов и ракет

"Да, в некоторой степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных беспилотников типа "Шахед" и также против ракет, которые сводят их с ума, если можно так сказать, - ракеты направляются не в цели", - рассказал Евлаш.

Он уточнил, что при помощи средств радиоэлектронной борьбы российские дроны удается сохранять в целом состоянии.

"И это дает возможность нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции", - добавил Евлаш.

По его словам, таким образом без использования дорогостоящих ракет нашим защитникам удается высокотехнологичными средствами приземлять достаточно опасные цели.