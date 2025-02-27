У Повітряних силах розповіли, як вдалось зберегти ППО після перших російських ударів

За словами Смажного, перші ворожі атаки на початку повномасштабної війни були здійснені проти позицій зенітних ракетних підрозділів, радіотехнічних військ, а також українських аеродромів. Через це ворог мав ілюзію, що всі ці засоби були знищені.

"Доктринально у всіх провідних арміях світу прописано, що потрібно передусім подавити ППО, а вже тоді починати наземну і повітряну операції. Однак росіяни вирішили одночасно діяти на всіх напрямках: у перші години та дні вони намагалися і знищити нашу ППО, і паралельно розпочали наземну операцію. Це одна із причин, чому ворог не зміг реалізувати свої амбітні плани", - пояснив він.

Смажний зауважив, що саме завдяки високій маневреності та розосередженню всіх сил й засобів - Силам оборони вдалось пережити перший удар та зберегти потенціал. Після перегрупування вдалось стримати переважаючого ворога на всіх напрямках й не дати росіянам завоювати панування в повітрі.