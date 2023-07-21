Які системи ППО очікує отримати Україна: відповідь Повітряних сил
Україна планує замінювати весь радянський парк техніки, на який в майбутньому вже не вдасться розраховувати. Це, зі свого боку, повинно викликати інтерес у виробників.
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.
Як Україна посилює ППО?
В першу чергу йдеться про мобільні вогневі групи. Вони не є надто ефективними, однак 10-15%, іноді й 30% збитих цілей припадає саме на них.
"Так, ми втрачаємо сьогодні потенціал старого радянського озброєння, тому що, з одного боку, виходить з ладу техніка, з іншого – і радянських зенітних ракет стає менше, які виробляє Росія. Зрозуміло, що ми не маємо можливості в них брати. Але ми посилюємось західними системи, яких хоч і менше, але вони значно ефективніші", - додав Ігнат.
Як пояснив речник Повітряних сил, в першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T, які здатні збивати балістичні цілі. Patriot вже продемонстрував це збивши "Кинжал", а SAMP-T ще треба перевіряти в бойових умовах. Зокрема, також NASAMS та Iris-T - разом це чотири комплекси, які будуть основою ППО Повітряних сил в майбутньому.
"Далі ППО Сухопутних військ типу Gepard - це зенітні гармати, які можуть в автоматичному режимі теж знищувати цілі, що дає дуже ефективну роботу. Але в них невелика відстань. Крім того, французький Crotale. Це основні засоби, які зараз, мабуть, будуть замінювати ППО Сухопутних військ", - відзначив речник Повітряних сил.
Україні, за словами Ігната, необхідно розраховувати саме на новітні системи ППО, зокрема Iris-T. Він привітав рішення Берліну виготовити ще чотири одиниці ЗРК.
Виробники повинні бути зацікавлені в співпраці
"Виробники мають бути зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною на перспективу, тому що ми будемо в будь-якому випадку замінювати весь радянський парк техніки, що у нас є – це С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій, на які ми в майбутньому вже не можемо розраховувати", - пояснив Ігнат.
Україна планує замінити весь радянський парк на західні комплекси, у зв'язку з чим очікує на продовження допомоги від Заходу.
Майбутня допомога
"Німеччина дає нам чотири системи Iris-T. Далі NASAMS, було озвучено на саміті у Вільнюсі про ще дві системи, які нам надає Норвегія. США більш стримані у якихось прогнозах та обіцянках, це спостерігається вже давно. Це видно навіть на прикладі F-16. Коли вони будуть вважати за потрібне – тоді і скажуть", - відзначив Ігнат.
Зокрема він додав, що Україна планує також отримати ще Patriot через його ефективність на полі бою.
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