UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян по Україні

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цієї ночі атакували Україну ударними безпілотниками Shahed, було зафіксовано близько 10 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed.

"В трьох областях на півночі країни працювала ППО. Близько 10 безпілотників було зафіксовано, інформація уточнюється. До п'яти знищено різними засобами ураження", - повідомив Ігнат.

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Російські війська цієї ночі вкотре атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Силам ППО вдалося збити частину ворожих дронів. Зокрема, у Полтавській, Сумській та Київській областях.

Детальніше про нічну атаку дронами по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниатака дронівдрониВоздушные силы Украины