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В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян по Украине

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска этой ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed, было зафиксировано около 10 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, этой ночью оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства Shahed.

"В трех областях на севере страны работала ПВО. Около 10 беспилотников было зафиксировано, информация уточняется. До пяти уничтожены разными средствами поражения", - сообщил Игнат.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов. В частности, в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Подробнее о ночной атаке дронами по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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