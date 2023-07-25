В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян по Украине

По его словам, этой ночью оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства Shahed.

"В трех областях на севере страны работала ПВО. Около 10 беспилотников было зафиксировано, информация уточняется. До пяти уничтожены разными средствами поражения", - сообщил Игнат.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов. В частности, в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Подробнее о ночной атаке дронами по Украине - читайте в материале РБК-Украина.