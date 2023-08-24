У Повітряних силах розповіли, чим росіяни вночі атакували Дніпро

За словами Ігната, у районі Токмаку ворог розміщує С-300 і зазвичай звідти завдає ударів по Дніпропетровській області зенітними керованими ракетами по землі.

"Далі з Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет "Іскандер-М". Це балістика. Знаємо, що таке балістика, наскільки це небезпечно і як мало є часу, щоб відреагувати на цю загрозу", - сказав речник.

З Криму загарбники запустили крилату ракету "Іскандер-К", яку наші Сили оборони збили у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Обстріл Дніпра

Під час повітряної тривоги вночі у Дніпрі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу ППО в регіоні.

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали семеро людей. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька автомобілів. Також пошкоджень зазнав банк, готель, заправка, адмінбудівля та ще низка об'єктів.

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