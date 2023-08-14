У Повітряних силах розповіли, чи можуть росіяни готувати обстріли на День Незалежності

Ігнату поставили питання, чи є у Повітряних сил якісь припущення про те, що росіяни можуть готувати обстріли на День Незалежності 24 серпня.

При цьому речник зазначив, що у цьому плані навряд чи потрібно ділитись припущеннями.

Так, за його словами, наразі в небі знаходиться 30 російських повітряних цілей. Йдеться про безпілотники, літаки-розвідники та винищувачі. З огляду на це, від окупантів можна чекати чого завгодно і коли завгодно.

Він підкреслив, що будь-які засоби повітряного нападу - це питання швидке. Ухвалили рішення - привели у бойову готовність - запустили.

"Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожний день - це тривога й увага. Тому потрібно про це пам'ятати", - додав Ігнат.

Обстріли України

Зазначимо, що російські військові вдаються до атак по Україні як у будні, так і у вихідні дні, включно зі святами. Проте окупанти мають тягу до "сакральних" дат і до того, аби руйнувати світлі та пам'ятні для українців дні. З огляду на це, обстрілів можна очікувати у святкові дні, як на День Незалежності.

Так, наприклад, на День Незалежності минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Внаслідок цього 15 людей загинули та ще 50 отримали поранення.

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