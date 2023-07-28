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У Повітряних силах розповіли, чи є сьогодні загроза ракетних ударів РФ

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Україна, П'ятниця 28 липня 2023 09:57
У Повітряних силах розповіли, чи є сьогодні загроза ракетних ударів РФ Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Впродовж минулої ночі ворожа авіація не виявляла активність, однак зберігається висока ймовірність ракетних ударів Росії по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ніч минула успішно, все контролюємо. Мала активність і зараз ворожої авіації. Декілька бортів є тільки, тому маємо таку ніч. Але, на жаль, таких ночей небагато. Тому багато українців мало можливість хоча б виспатись сьогодні. Сподіватимемось, цей день буде спокійним", - сказав Ігнат.

Однак, він зазначив, що, за даними Генштабу, все ж таки є висока ймовірність ракетних ударів РФ.

"Тому треба бути пильними й щоразу реагувати на ті повідомлення, які ми даємо щодо повітряних загроз", - наголосив речник.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів російські окупанти посилено атакують Україну, особливо вночі. Найбільше ударів ворог завдає по південних регіонах.

Зокрема, атаки росіян спрямовані на порти України. Вони б'ють по інфраструктурі та сховищах із зерном. Також страждають й житлові будинки.

За словами речниці Сил оборони півдня Ганни Маляр, зараз російські війська накопичують сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону України.

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