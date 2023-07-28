В Воздушных силах рассказали, есть ли сегодня угроза ракетных ударов РФ
На протяжении минувшей ночи вражеская авиация не проявляла активности, однако сохраняется высокая вероятность ракетных ударов России по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Ночь прошла успешно, все контролируем. Малая активность и сейчас вражеской авиации. Несколько бортов есть только, поэтому имеем такую ночь. Но, к сожалению, таких ночей немного. Поэтому многие украинцы имели возможность хотя бы выспаться сегодня. Будем надеяться, этот день будет спокойным", - сказал Игнат.
Однако он отметил, что, по данным Генштаба, все же есть высокая вероятность ракетных ударов РФ.
"Поэтому нужно быть бдительными и каждый раз реагировать на те сообщения, которые мы даем по поводу воздушных угроз", - подчеркнул спикер.
Атаки РФ по Украине
Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно атакуют Украину, особенно ночью. Больше всего ударов враг наносит по южным регионам.
В частности, атаки россиян направлены на порты Украины. Они бьют по инфраструктуре и хранилищам с зерном. Также страдают и жилые дома.
По словам спикера Сил обороны юга Анны Маляр, сейчас российские войска накапливают силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины.
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