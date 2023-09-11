В Повітряних силах розповіли про атаку на Україну: що відомо на зараз

Росія атакувала Україну 11 вересня, використавши групу дронів-камікадзе та два типи ракет. При цьому ППО збила близько 14 ворожих дронів, а більшість ракет не досягли мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

Атака "Шахедами"

За словами Ігната, в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано "Шахеди".Так, з напрямку Єйську (Краснодарський край) була спрямована група "Шахедів".

"Саме було запущено 9 ударних БПЛА. Потім ця цифра зросла. Найближчим часом ми подамо офіційну інформацію", - розповів він.

Як зазначив спікер, на даний момент знищено близько 12 БПЛА. Крім того, "є ще інформація по Сумщині".

"Таким чином можна говорити, що буде більша цифра. Близько 13-14 безпілотників будо знищено. Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу", - констатував Ігнат.

Протирадіолокаційні ракети та Х-59

Крім того, як додав Ігнат, противник атакував 11 вересня Україну і протирадіолокаційними ракетами та ракетами Х-59.

"Це ракети (протирадіолокаційні, - ред.), які запускаються з тактичної авіації Су-34 та Су-35. Також атакували керованими авіаційними ракетами Х-59. Очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Результати ми оприлюднимо згодом", - додав Ігнат.

Уточнені дані щодо збитих цілей РФ

В Повітряних силах розповіли, що уночі 11 вересня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

"Зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також, за даними військових, ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.

"Попередньо без втрат. Інформація уточнюється", - додали в зведенні.

Нагадаємо, в Кривому розі Дніпропетровської області вже вдруге 11 вересня лунають вибухи.