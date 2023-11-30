У Повітряних силах прокоментували падіння "Шахеда" у Криму

"Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. В тому числі й погодні умови могли завадити", - сказав Ігнат.

За його словами, якщо дійсно занадто сильний шквальний вітер чи ураган - це буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.

У Криму впав "Шахед", який окупанти запустили для атаки по Україні

Вчора російський ударний безпілотник впав на території тимчасово окупованого Криму. БПЛА окупантів виявили після потужного шторму в прибережній зоні півострова.

Так, місцеві мешканці прибережної зони виявили в одному з населених пунктів російський бойовий безпілотник, який лежав неподалік від моря.

Як зауважує очевидець, дрон має серійний номер, втім попередній його маршрут невідомий.

Варто зауважити, що на території тимчасово окупованого Криму досі спостерігаються складні метеорологічні умови.