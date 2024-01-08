У Повітряних силах припустили, чому РФ запускає ракети по Україні з Каспійського моря

За його словами, іноді російські ракети втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, спрацьовують самоліквідатори або падають в іншому місці, ніж планувалося.

Ігнат розповів, що подібні випадки бачили і на відео, коли половину російського села було знищено крилатою ракетою. І їх, ймовірно, більше, ніж усі бачать у ЗМІ та соцмережах.

"Не даремно окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем. Тому що є ймовірність несходу ракети - що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову... Саме тому Волгодонськ та район Каспійського моря є найчастішими районами, звідки росіяни запускають ракети" , - додав речник.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

Усього ворог запустив по нашій країні 51 ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18.

Така кількість збитих ракет пояснюється тим, що більшість цілей, які ворог запустив по Україні, летіли по балістичній траєкторії і їх можуть збивати тільки зенітні ракетні комплекси на кшталт Patriot. Це пояснив сьогодні Юрій Ігнат.

Більш детально про роботу української ППО - у матеріалі РБК-Україна.