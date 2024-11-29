У Повітряних силах пояснили, що означає термін "локаційна втрата дрона"
Останнім часом Повітряні сили фіксують велику кількість "локаційно-втрачених" ворожих дронів. Цей вислів має декілька пояснень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.
"Дуже багато зараз локаційно-втрачених дронів. І всі запитують, а що таке це таке. Насправді це може бути що завгодно - від поганої якості та виробництва безпілотника, який може впасти, бо він не якісний", - каже Євлаш.
Також дрон може бути локаційно-втрачений, якщо потрапив під дію РЕБ. Чи у безпілотника закінчилось паливо.
"Вони падають досить часто в якісь водойми, поля. Ми постійно попереджаємо про те, що не потрібно самостійно намагатись їх ліквідувати. Якщо знайшли - повідомляйте у профільні служби", - розповів Євлаш.
Він зауважив, що наразі "Шахеди" мають різну бойову частину.
"Звичайно, якщо їх по 120-140 летить, то наше ППО намагається ліквідувати їх основну частину, але все ж таки якась частина губиться. Просто - була точка на радарі і зникла", - зауважив він.
Обстріли України
З початку осені Російська Федерація значно посилила дронову атаку по території України. Зокрема, у жовтні РФ застосувала проти України 2023 безпілотних літальних апарати типу Shahed й дронів невстановленого типу. Наразі стало рекордною кількістю за поточний рік. Загалом у серпні, вересні та жовтні 2024 року РФ випустила по Україні 4300 ударних безпілотників.
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків. Протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників, ще 41 дрон був локаційно-втрачений.
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