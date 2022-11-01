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В Повітряних силах пояснили, за яких умов оголошується повітряна тривога по всій країні

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Вівторок 01 листопада 2022 12:56
В Повітряних силах пояснили, за яких умов оголошується повітряна тривога по всій країні Фото: в Повітряних силах пояснили, за яких умов оголошується повітряна тривога по всій країні (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряну тривогу по всій Україні оголошують у випадку появи у небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або за надходження даних про можливе застосування ракет з акваторії морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

За його словами, повітряні тривоги не завжди завершуються якимись ураженнями.

"Повітряна тривога оголошується з метою запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів. Літаки стратегічної авіації, такі як Ту-160, Ту-95, які з'являлися буквально добу тому в небі, можуть завдавати ударів, відповідно по всій Україні буде оголошено повітряну тривогу", - сказав він.

Ігнат зазначив, що тривогу по Україні оголошують, якщо фіксуються літаки-носії таких ракет, як "Кинжал".

Сигнал тривоги також вмикається, коли є інформація про застосування ракет "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів.

"Не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба ставитися з розумінням", - додав він.

Нагадаємо, вчора під час масованого обстрілу України з боку росіян ЗСУ збили 45 із 55 випущених ракет.

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