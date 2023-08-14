У Повітряних силах попередили про загрозу ракетної атаки РФ по Україні

"Був літак Ту-22 в акваторії наших морів на півдні. Пусків не було. Але залишається загроза. Тому що ці літаки базуються на півночі від України. Йдеться про аеродром "Шайковка" та "Моздок", - розповів Ігнат.

За його словами, туди можуть бути перебазовані літаки Ту-22 й звідси є загроза застосування ракет Х-22.

У Telegram Повітряні сили також повідомили, що в акваторії Чорного моря виявлено ворожий літак, імовірно Ту-22М3. У разі підтвердження загрози, буде оголошена тривога в південних областях.

Обстріли України

Російські війська вночі 14 серпня завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти. А "Шахеди" ворог запускав з території Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усі повітряні цілі були збиті захисниками нашого неба.