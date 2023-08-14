RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетной атаки РФ по Украине

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут нанести ракетный удар по Украине в понедельник, 14 августа. В акватории Черного моря обнаружен вражеский самолет, предположительно Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Был самолет Ту-22 в акватории наших морей на юге. Пусков не было. Но остается угроза. Потому что эти самолеты базируются к северу от Украины. Речь идет об аэродроме "Шайковка" и "Моздок", - рассказал Игнат.

По его словам, туда могут быть перебазированы самолеты Ту-22 и отсюда есть угроза применения ракет Х-22.

В Telegram Воздушные силы также сообщили, что в акватории Черного моря обнаружен вражеский самолет, предположительно Ту-22М3. В случае подтверждения угрозы будет объявлена тревога в южных областях.

Обстрелы Украины

Российские войска ночью 14 августа нанесли ракетно-дроновые удары по Одессе. Для этого захватчики применяли "Калибры" из акватории Черного моря, совершая атаки с фрегата в районе оккупированной Ялты. А "Шахеды" враг запускал с территории Приморско-Ахтарск (РФ). Все воздушные цели были сбиты защитниками нашего неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атакаВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины