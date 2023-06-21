В Повітряних силах попередили про імовірні пуски "шахедів" на півдні

Росіяни можуть повторно атакувати Україну дронами-камікадзе типу Shahed в середу, 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Там повідомили, що пуски можливі з південного напрямку.

"У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликали в Повітряних силах.

Зазначимо, що на момент публікації повітряну тривогу не оголошували в жодному регіоні.

Повітряна атака 21 червня

Росіяни продовжують регулярний терор, обстрілюючи міста України ракетами та "шахедами". Сьогодні вночі через атаку дронами оголошували повітряну тривогу в багатьох регіонах.

Пізніше пролунали вибухи в Хмельницькій області, там через падіння уламків горіла будівля.

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