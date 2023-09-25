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В Повітряних силах показали знищення ворожих цілей вночі над Одесою

Одеса, Понеділок 25 вересня 2023 13:23
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В Повітряних силах показали знищення ворожих цілей вночі над Одесою Фото: в Повітряних силах показали знищення ворожих цілей вночі над Одесою (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти в ніч на понеділок, 25 вересня, влаштували масований обстріл Одеси, під час якого було збито 30 із 33 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат!" - розповів він.

Обстріл Одеси 25 вересня

У ніч на понеділок, 25 вересня, російські війська влаштували масовану атаку на Одесу, використавши не лише дрони-камікадзе, а й ракети різних типів. Зокрема, ворог обстріляв Одесу крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними П-800 "Онікс" та ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 30 повітряних цілей. Наразі через атаку на Одесу двоє людей загинули. Докладніше про це, зокрема й про обстріл Кривого Рогу цієї ночі - у матеріалі РБК-Україна.

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