ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах показали уничтожение вражеских целей ночью над Одессой

Одесса, Понедельник 25 сентября 2023 13:23
UA EN RU
В Воздушных силах показали уничтожение вражеских целей ночью над Одессой Фото: в Воздушных силах показали уничтожение враждебных целей ночью над Одессой (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты в ночь на понедельник, 25 сентября, устроили массированный обстрел Одессы, в ходе которого были сбиты 30 из 33 воздушных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат!" – рассказал он.

Обстрел Одесcы 25 сентября

В ночь на понедельник, 25 сентября, российские войска устроили массированную атаку на Одессу, использовав не только дроны-камикадзе, но и ракеты разных типов. В частности, враг обстрелял Одессу крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей. На данный момент из-за атаки на Одессу два человека погибли. Подробнее об этом, в том числе и об обстреле Кривого Рога этой ночью - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя