В Воздушных силах показали уничтожение вражеских целей ночью над Одессой

Оккупанты в ночь на понедельник, 25 сентября, устроили массированный обстрел Одессы, в ходе которого были сбиты 30 из 33 воздушных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат!" – рассказал он.

Обстрел Одесcы 25 сентября

В ночь на понедельник, 25 сентября, российские войска устроили массированную атаку на Одессу, использовав не только дроны-камикадзе, но и ракеты разных типов. В частности, враг обстрелял Одессу крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей. На данный момент из-за атаки на Одессу два человека погибли. Подробнее об этом, в том числе и об обстреле Кривого Рога этой ночью - в материале РБК-Украина.