У Повітряних силах показали знищення "Шахеда" на півдні України (відео)

Українські захисники вночі, 9 квітня, знищили ворожий "Шахед" на півдні країни. Це вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
"Ворожих БПЛА на півдні менше не стає, але воїни Повітряних сил мінусують їх щодоби", - написав Олещук.
На відео показана бойова робота по ворожому "Шахеду" уночі 9 квітня.
Окрім того, за словами командувача, сьогодні опівдні було знищено черговий російський "Орлан-10". Працювали Одеська та Херсонська зенітні ракетні бригади.
У ніч на 9 квітня російські війська атакували Україну:
Повітряним силам вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.
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