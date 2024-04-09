В Воздушных силах показали уничтожение "Шахеда" на юге Украины (видео)

Украинские защитники ночью, 9 апреля, уничтожили вражеский "Шахед" на юге страны. Это удалось запечатлеть на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
"Вражеских БПЛА на юге меньше не становится, но воины Воздушных сил минусуют их ежесуточно", - написал Олещук.
На видео показана боевая работа по вражескому "Шахеду" ночью 9 апреля.
Кроме того, по словам командующего, сегодня в полдень был уничтожен очередной российский "Орлан-10". Работали Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады.
В ночь на 9 апреля российские войска атаковали Украину:
Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.
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