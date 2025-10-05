Повітряні сили показали знищення російського дрону системою Skynex

Система ППО Skynex на службі України

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс малого радіуса дії. Його розробила та виробляє німецька компанія Rheinmetall. Вперше систему показали у листопаді 2021 року, а "бойове хрещення" система отримала під час війни в Україні.

Головна зброя Skynex - це 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. В січні 2024 року перша установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини, а у квітні 2024 року з'явилася ще одна.