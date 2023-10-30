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У Повітряних силах показали роботу зенітників зі збиття російських ракет вночі (відео)

Понеділок 30 жовтня 2023 18:35
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У Повітряних силах показали роботу зенітників зі збиття російських ракет вночі (відео) Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали роботу зенітників зі збиття російських ракет вночі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські зенітники збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59 під час нічної атаки окупантів по території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Зазначимо, що на відео - бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" 30 жовтня 2023 року.

Так, у понеділок вночі наші військові збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі", - написав Олещук.

Нічний обстріл України

Зазначимо, що цієї ночі російські окупанти вкотре атакували територію України.

Так, сили ППО збили дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю. Проте уламки впали в Дніпровському районі - там пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та автомобіль.

У Миколаївській області було знищено п'ять ворожих БПЛА "Shahed-131/136". Через падіння уламків одного із збитих дронів виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району.

У Кіровоградській області також було збито усі ворожі цілі. Там обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури.

Загалом українським силам ППО вдалося збити всі 14 російських цілей - дві ракети Х-59 та 12 дронів-камікадзе.

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