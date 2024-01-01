У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України

Російські війська у новорічну ніч атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Повітряних силах показали кадри роботи ППО по ворожих безпілотниках на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
"Більшість "Шахедів" цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", - написав Олещук.
На відео показана бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.
Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.
Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.
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