У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України
Російські війська у новорічну ніч атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Повітряних силах показали кадри роботи ППО по ворожих безпілотниках на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
"Більшість "Шахедів" цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", - написав Олещук.
На відео показана бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.
Атака РФ по Україні у новорічну ніч
Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.
Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.
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