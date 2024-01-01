Фото: у Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України (Getty Images)

Російські війська у новорічну ніч атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Повітряних силах показали кадри роботи ППО по ворожих безпілотниках на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Більшість "Шахедів" цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", - написав Олещук. На відео показана бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп. Атака РФ по Україні у новорічну ніч Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури. Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників. Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.