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У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України

Україна, Понеділок 01 січня 2024 14:15
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У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України Фото: у Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" на півдні України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у новорічну ніч атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Повітряних силах показали кадри роботи ППО по ворожих безпілотниках на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Більшість "Шахедів" цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", - написав Олещук.

На відео показана бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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