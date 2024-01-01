Фото: в Воздушных силах показали ночную работу ПВО по "Шахедам" на юге Украины (Getty Images)

Российские войска в новогоднюю ночь атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В воздушных силах показали кадры работы ПВО по вражеским беспилотникам на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Большинство "Шахедов" этой ночью было сбито в зоне ответственности воздушного командования "Юг", - написал Олещук. На видео показана боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп. Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры. В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников. О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.