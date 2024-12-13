У Повітряних силах показали, як мобільні групи збивають російські ракети (відео)

Масований обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл проти України. Під час атаки були застосовані безпілотники, крилаті ракети та балістика.

За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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