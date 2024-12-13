В Воздушных силах показали, как мобильные группы сбивают российские ракеты (видео)

Массированный обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел против Украины. Во время атаки были применены беспилотники, крылатые ракеты и баллистика.

По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.

Силам ПВО в целом удалось уничтожить 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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