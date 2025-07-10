У Повітряних силах показали бойову роботу ППО під час нічної атаки РФ (відео)

У ніч на 10 липня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши сотні дронів та десятки ракет. У Повітряних силах показали кадри роботи української ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
На відео показана бойова робота у ніч на 10 липня в зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".
Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Унаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.
Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила по Україні 415 дронів в ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.