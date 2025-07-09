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У Повітряних силах показали бойову роботу по російських дронах над Україною (відео)

Середа 09 липня 2025 15:27
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У Повітряних силах показали бойову роботу по російських дронах над Україною (відео) Фото: Повітряні сили показали роботу по російських дронах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія у ночі запустила по території України 728 безпілотники Військові показали, як збивали ворожі дрони під час атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові Повітряного командування "Схід" продовжують відбивати повітряні атаки російських дронів-камікадзе.

У ніч на 9 липня підрозділи протиповітряної оборони знищили чергові ворожі дрони.

На кадрах видно, як сили ППО супроводжують ціль у повітрі та фіксують момент знищення дрона.

"Продовжуємо нашу боротьбу!", - зазначили військові.

Обстріл України 9 липня

В ніч на 9 липня Росія провела масштабний повітряний напад на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". Основним об’єктом атаки став Луцьк - там спалахнули пожежі і зафіксовані руйнування.

За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет, що стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки. Більшість "Шахедів" були знищені ППО. Ворог завдав ударів також по інших західних регіонах — Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

У Луцьку пожежі виникли на складах і в гаражному кооперативі, пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький підтвердив близько 50 безпілотників і 5 ракет над регіоном. Водночас у Хмельницькому районі загинула людина через уламки "Шахеда".

У Житомирській області пошкоджені виробничі будівлі та житлові будинки, дві пожежі локалізовано. В Івано-Франківській області завдяки ППО вдалось уникнути жертв та серйозних руйнувань.

У Київській області внаслідок атаки постраждали двоє людей - жінка та чоловік, госпіталізовані. У Броварах палала пожежа на підприємстві, її ліквідували.

Через загрозу Польща підняла у повітря свої винищувачі та посилила ППО

Детальніше про обстріл України 9 лпиня читайте у матеріалі РБК-Україна.

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