В Воздушных силах показали боевую работу по российским дронам над Украиной (видео)
Россия ночью запустила по территории Украины 728 беспилотники Военные показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Военные Воздушного командования "Восток" продолжают отражать воздушные атаки российских дронов-камикадзе.
В ночь на 9 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередные вражеские дроны.
На кадрах видно, как силы ПВО сопровождают цель в воздухе и фиксируют момент уничтожения дрона.
"Продолжаем нашу борьбу!", - отметили военные.
Обстрел Украины 9 июля
В ночь на 9 июля Россия провела масштабное воздушное нападение на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основным объектом атаки стал Луцк - там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.
По данным Воздушных сил, в целом враг выпустил 728 дронов и 13 ракет, что стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники. Большинство "Шахедов" были уничтожены ПВО. Враг нанес удары также по другим западным регионам - Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.
В Луцке пожары возникли на складах и в гаражном кооперативе, пожарные ликвидировали огонь, пострадавших нет. Председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий подтвердил около 50 беспилотников и 5 ракет над регионом. В то же время в Хмельницком районе погиб человек из-за обломков "Шахеда".
В Житомирской области повреждены производственные здания и жилые дома, два пожара локализованы. В Ивано-Франковской области благодаря ПВО удалось избежать жертв и серьезных разрушений.
В Киевской области в результате атаки пострадали два человека - женщина и мужчина, госпитализированы. В Броварах горел пожар на предприятии, его ликвидировали.
Из-за угрозы Польша подняла в воздух свои истребители и усилила ПВО
Подробнее об обстреле Украины 9 июня читайте в материале РБК-Украина.
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