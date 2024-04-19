У Повітряних силах назвали "вендетою" збиття Ту-22 в Росії

"Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партерами, з ГУРом, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації", - сказав спікер.

Крім того, він додав, що вперше вдалось збити ще і дві ракети Х-22, які випустив цей бомбардувальник.

"Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95", - додав він.

Знищення Ту-22М3 у Росії

Після масованої атаки Росії по Україні в ніч проти 19 квітня, коли під масованим ударом ракет і дронів знаходилися Дніпро та область, стало відомо про збиття Ту-22М3 у Ставропольському краї, який є носієм ракет Х-22.

Такий літак українські сили оборони вперше збили. Пізніше стало відомо, що знищення цього літака стало спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами ЗСУ за 300 км від України.

Пізніше з'ясувалося, що Ту-22 було збито з комплексу С-200. Також було знищено і дві ракети Х-22. Детальніше про літак та ракети Х-22 - читайте у матеріалі РБК-Україна.