У Повітряних силах допускають залучення на службу іноземців

За словами Ігната, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Повітряні сили зверталися тисячі людей.

"Було дуже багато від людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були й громадяни інших держав", - сказав речник.

Він нагадав, що у ЗСУ є іноземні легіони, які долучаються до боротьби проти російської агресії на боці України.

"То чому б ні. Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", - зазначив Ігнат.

Речник додав, що зараз ЗСУ експлуатують радянську техніку, тому вистачає своїх пілотів.

"Якщо в нас з'являться F-16 або інші зразки техніки, то, можливо, з'являться (іноземці - ред). Тому що навіть досвід людей, які мають великий стаж роботи з цією технікою, знадобиться і в плані інструктажу", - сказав він.