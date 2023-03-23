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У Повітряних силах допускають залучення на службу іноземців

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Іноземці можуть служити в Повітряних силах ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу, якщо є військово-облікова спеціальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Повітряні сили зверталися тисячі людей.

"Було дуже багато від людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були й громадяни інших держав", - сказав речник.

Він нагадав, що у ЗСУ є іноземні легіони, які долучаються до боротьби проти російської агресії на боці України.

"То чому б ні. Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", - зазначив Ігнат.

Речник додав, що зараз ЗСУ експлуатують радянську техніку, тому вистачає своїх пілотів.

"Якщо в нас з'являться F-16 або інші зразки техніки, то, можливо, з'являться (іноземці - ред). Тому що навіть досвід людей, які мають великий стаж роботи з цією технікою, знадобиться і в плані інструктажу", - сказав він.

Нагадаємо, американський ветеран та волонтер Марк Ліндквіст зібрав для захисників України 100 тисяч доларів. Він жив у наметі у Штатах у морози близько трьох тижнів, закликав співвітчизників також донатити на потреби ЗСУ. У лютому 2023 року колишній льотчик ВПС США особисто приїхав в Україну, щоб передати гроші. Він відвідав кілька міст, які постраждали від обстрілів російських окупантів.

Зокрема, у Вінниці Марк побував на постраждалій від російського ракетного обстрілу у липні площі у центрі міста. Шокований побаченим, Ліндквіст записав звернення до співвітчизників, акцентувавши на потребах українців у бойових літаках західного типу.

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