RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах допускают привлечение на службу иностранцев

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава, если есть военно-учетная специальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, с начала полномасштабного вторжения РФ в Воздушные силы обращались тысячи человек.

"Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", - сказал спикер.

Он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что сейчас ВСУ эксплуатируют советскую технику, поэтому хватает своих пилотов.

"Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся (иностранцы - ред). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа", - сказал он.

Напомним, американский ветеран и волонтер Марк Линдквист собрал для защитников Украины 100 тысяч долларов. Он жил в палатке в Штатах в морозы около трех недель, призвал соотечественников также донатить на нужды ВСУ. В феврале 2023 года бывший лётчик ВВС США лично приехал в Украину, чтобы передать деньги. Он посетил несколько городов, пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

В частности, в Виннице Марк побывал на пострадавшей от российских ракетных обстрелов в июле площади в центре города. Шокированный увиденным Линдквист записал обращение к соотечественникам, акцентировав на потребностях украинцев в боевых самолетах западного типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины