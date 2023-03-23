В Воздушных силах допускают привлечение на службу иностранцев

Иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава, если есть военно-учетная специальность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игната, с начала полномасштабного вторжения РФ в Воздушные силы обращались тысячи человек.
"Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", - сказал спикер.
Он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.
"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", - отметил Игнат.
Спикер добавил, что сейчас ВСУ эксплуатируют советскую технику, поэтому хватает своих пилотов.
"Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, то, возможно, появятся (иностранцы - ред). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа", - сказал он.
Напомним, американский ветеран и волонтер Марк Линдквист собрал для защитников Украины 100 тысяч долларов. Он жил в палатке в Штатах в морозы около трех недель, призвал соотечественников также донатить на нужды ВСУ. В феврале 2023 года бывший лётчик ВВС США лично приехал в Украину, чтобы передать деньги. Он посетил несколько городов, пострадавших от обстрелов российских оккупантов.
В частности, в Виннице Марк побывал на пострадавшей от российских ракетных обстрелов в июле площади в центре города. Шокированный увиденным Линдквист записал обращение к соотечественникам, акцентировав на потребностях украинцев в боевых самолетах западного типа.
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