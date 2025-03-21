Повітряні сили звернулися до українців із важливим проханням

Українців попросили не публікувати в мережі фото та відео з українською бойовою авіацією. Це може допомогти російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook .

"Деякі публікації з прольотами бойової авіації, опубліковані в соцмережах, можуть значно допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника", - йдеться в повідомленні військових.

Фото: приклад фото, які не можна публікувати (facebook.com/kpszsu)

Повітряні сили уточнюють, що українські пілоти щодня виконують бойові завдання в прифронтових районах, де існує високий ризик ураження ворожими ракетами і засобами ППО. Росіяни можуть скористатися будь-якою інформацією про місця базування, маршрути польоту або маневри для їхнього знищення.

"Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації в прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами", - додали в Повітряних силах.