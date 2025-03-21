Повітряні сили звернулися до українців із важливим проханням
Українців попросили не публікувати в мережі фото та відео з українською бойовою авіацією. Це може допомогти російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"Деякі публікації з прольотами бойової авіації, опубліковані в соцмережах, можуть значно допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника", - йдеться в повідомленні військових.
Фото: приклад фото, які не можна публікувати (facebook.com/kpszsu)
Повітряні сили уточнюють, що українські пілоти щодня виконують бойові завдання в прифронтових районах, де існує високий ризик ураження ворожими ракетами і засобами ППО. Росіяни можуть скористатися будь-якою інформацією про місця базування, маршрути польоту або маневри для їхнього знищення.
"Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації в прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами", - додали в Повітряних силах.
Важливі прохання до українців
Нагадаємо, військові вже неодноразово просили українців не публікувати в мережі кадри з переміщенням української техніки або солдатів. Така інформація корисна для ворога.
При цьому громадян України постійно просять не публікувати фото та відео з наслідками російських атак, оскільки це також може допомогти росіянам.
До слова, раніше Мінреінтеграції просило не публікувати інформацію про українців, які зникли безвісти.
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