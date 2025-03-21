ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Повітряні сили звернулися до українців із важливим проханням

П'ятниця 21 березня 2025 19:59
UA EN RU
Повітряні сили звернулися до українців із важливим проханням Ілюстративне фото: українців просять не публікувати фото з авіацією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українців попросили не публікувати в мережі фото та відео з українською бойовою авіацією. Це може допомогти російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Деякі публікації з прольотами бойової авіації, опубліковані в соцмережах, можуть значно допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника", - йдеться в повідомленні військових.

Повітряні сили звернулися до українців із важливим проханнямФото: приклад фото, які не можна публікувати (facebook.com/kpszsu)

Повітряні сили уточнюють, що українські пілоти щодня виконують бойові завдання в прифронтових районах, де існує високий ризик ураження ворожими ракетами і засобами ППО. Росіяни можуть скористатися будь-якою інформацією про місця базування, маршрути польоту або маневри для їхнього знищення.

"Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації в прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами", - додали в Повітряних силах.

Важливі прохання до українців

Нагадаємо, військові вже неодноразово просили українців не публікувати в мережі кадри з переміщенням української техніки або солдатів. Така інформація корисна для ворога.

При цьому громадян України постійно просять не публікувати фото та відео з наслідками російських атак, оскільки це також може допомогти росіянам.

До слова, раніше Мінреінтеграції просило не публікувати інформацію про українців, які зникли безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом