Воздушные силы обратились к украинцам с важной просьбой
Украинцев попросили не публиковать в сети фото и видео с украинской боевой авиацией. Это может помочь российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Некоторые публикации с пролетами боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут значительно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника", - сказано в сообщении военных.
Фото: пример фото, которые нельзя публиковать (facebook.com/kpszsu)
Воздушные силы уточняют, что украинские пилоты ежедневно выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где существует высокий риск поражения вражескими ракетами и средствами ПВО. Россияне могут воспользоваться любой информацией о местах базирования, маршрутах полета или маневрах для их уничтожения.
"Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами", - добавили в Воздушных силах.
Важные просьбы к украинцам
Напомним, военные уже неоднократно просили украинцев не публиковать в сети кадры с перемещением украинской техники или солдат. Такая информация полезна для врага.
При этом граждан Украины постоянно просят не публиковать фото и видео с последствиями российских атак, поскольку это также может помочь россиянам.
К слову, ранее Минреинтеграции просило не публиковать информацию об украинцах, которые пропали без вести.
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