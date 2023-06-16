Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть про загрози атак в Telegram, - Ігнат

"У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", - розповів він.

Ігнат нагадав, що дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни, за словами речника, довіряють тому чи іншому пабліку, і "постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує".

Про які загрози повідомлятиметься:

про нічні удари "шахедами";

про злети Ту-22М3, які найчастіше піднімаються з аеродрому "Шайковка" і можуть вдарити ракетами Х-22;

про злети Ту-95, які злітають з різних аеродромів РФ, завдають ударів із району Каспію ракетами Х-101;

про атаки з кораблів ракетами "Калібр".

Повітряна тривога в Україні

Близько 12:00 16 червня у Telegram-каналі Повітряних сил вже повідомили, що є загроза ракетної атаки території України. Росія випустила "Калібри" з Чорного моря.

У частині регіонів України, зокрема в Києві та області, оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що в Київській області та на підступах до Києва під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Повідомляється про вибухи в Подільському районі. Є загроза атаки балістичними ракетами. Жителів центральних, східних та західних областей закликають бути у укриттях.