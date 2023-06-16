Воздушные силы ВСУ будут сообщать об угрозах атак в Telegram, - Игнат

"В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (информировать об основных направлениях атак), граждан это беспокоит, и много запросов было у представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы", - рассказал он.

Игнат напомнил, что очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, которые предоставляют информацию. Граждане, по словам спикера, доверяют тому или иному паблику, и "постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует".

О каких угрозах будет сообщаться:

про ночные удары "шахедами";

о взлетах Ту-22М3, которые поднимаются чаще всего с аэродрома "Шайковка" и могут ударить ракетами Х-22;

о взлетах Ту-95, которые взлетают с разных аэродромов РФ, наносят удары из района Каспия ракетами Х-101;

про атаки с кораблей ракетами "Калибр".

Воздушная тревога в Украине

Около 12:00 16 июня в Telegram-канале Воздушных сил уже сообщили, что есть угроза ракетной атаки по территории Украины. Россия выпустила "Калибры" с Черного моря.

В части регионов Украины, в том числе в Киеве и в области, объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в Киевской области и на подступах к Киеву во время воздушной тревоги сработала ПВО.

Сообщается о взрывах в Подольском районе. Есть угроза атаки баллистическими ракетами. Жителей центральных, восточных и западных областей призывают быть в укрытиях.