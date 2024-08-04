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Повітряні сили вперше показали, як запускають Storm Shadow (відео)

Україна, Неділя 04 серпня 2024 19:50
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Повітряні сили вперше показали, як запускають Storm Shadow (відео) Фото: військові показали, як запускають Storm Shadow (MBDA)
Автор: Каріна Левицька

З нагоди 20-річчя Повітряних сил ЗСУ, військові опублікували відео із застосуванням озброєння та техніки, яке зараз використовується для захисту України. Це перше офіційне відео використання крилатих ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Повітряних сил ЗСУ та Defense Express.

На відео українських військових потрапили кадри, де видно перше офіційне фільмування використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP з фронтового бомбардувальника Су-24.

Зокрема зафільмовано, як скидання здійснюються з висоти близької до 500 метрів на дозвуковій швидкості, при цьому Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом та відходом на форсажі. Тобто скидання відбувається у достатній віддаленості від фронту.

Зауважимо, що це відео є першим публічним записом саме бойового використання цих крилатих ракет.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Україна нібито використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Однак відео доказів цьому не було.

Ми також писали, що за даними генерального директора MBDA Еріка Беранже, ракети Storm Shadow було інтегровано в українські Су-24.

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