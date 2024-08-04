Воздушные силы впервые показали, как запускают Storm Shadow (видео)

По случаю 20-летия Воздушных сил ВСУ, военные опубликовали видео с применением вооружения и техники, которое сейчас используется для защиты Украины. Это первое официальное видео использования крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Воздушных сил ВСУ и Defense Express.

На видео украинских военных попали кадры, где видно первое официальное съемку использования крылатых ракет Storm Shadow/SCALP из фронтового бомбардировщика Су-24. В частности снято, как сбросы осуществляются с высоты близкой до 500 метров на дозвуковой скорости, при этом Су-24 не выполняют противозенитный маневр с разворотом и отходом на форсаже. То есть сброс происходит в достаточной удаленности от фронта. Заметим, что это видео является первой публичной записью боевого использования этих крылатых ракет.