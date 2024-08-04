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Воздушные силы впервые показали, как запускают Storm Shadow (видео)

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 19:50
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Воздушные силы впервые показали, как запускают Storm Shadow (видео) Фото: военные показали, как запускают Storm Shadow (MBDA)
Автор: Карина Левицкая

По случаю 20-летия Воздушных сил ВСУ, военные опубликовали видео с применением вооружения и техники, которое сейчас используется для защиты Украины. Это первое официальное видео использования крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Воздушных сил ВСУ и Defense Express.

На видео украинских военных попали кадры, где видно первое официальное съемку использования крылатых ракет Storm Shadow/SCALP из фронтового бомбардировщика Су-24.

В частности снято, как сбросы осуществляются с высоты близкой до 500 метров на дозвуковой скорости, при этом Су-24 не выполняют противозенитный маневр с разворотом и отходом на форсаже. То есть сброс происходит в достаточной удаленности от фронта.

Заметим, что это видео является первой публичной записью боевого использования этих крылатых ракет.

Напомним, что в конце сентября 2023 г. в СМИ появилась информация о том, что Украина якобы использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Однако видео доказательств этому не было.

Мы также писали, что по данным генерального директора MBDA Эрика Беранже, ракеты Storm Shadow были интегрированы в украинские Су-24.

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