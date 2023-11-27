Повітряні сили про удари по Україні: РФ застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети

Ігната попросили прокоментувати, чи можуть повторитись великі ракетні залпи, як було минулого року, коли окупанти запускали за ніч близько сотні повітряних цілей, і до чого готуватися загалом.

"На більшу інтенсивність обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети", - відповів Ігнат.

Він уточнив, що мова про "Шахеди", а також FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту.

Спікер ПС нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, росіяни накопичують ракети, тому ракетні удари можуть бути, але невідомо, в якій кількості їх запускатимуть.

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом росіяни дуже часто застосовують для атак на Україну свої дрони-камікадзе "Шахед".

Наприклад, у ніч з п'ятниці, 24 листопада, на суботу, 25 листопада, окупанти випустили 75 таких безпілотників по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 74 з них.

Більше половини всіх дронів тоді "приземлили" на півночі України. Точну роботу продемонстрували мобільні групи.