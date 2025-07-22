Повітряні сили повідомили про аварію винищувача Mirage-2000: перші деталі

"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів", - зазначили в Повітряних силах.

Після цього пілот діяв грамотно - він успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда вже знайшла льотчика, його стан - стабільний.

Внаслідок інциденту ніхто на землі не постраждав.

У Повітряних силах уточнили, що для виявлення причин аварії вже призначили спеціальну комісію.