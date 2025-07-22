Воздушные силы сообщили об аварии истребителя Mirage-2000: первые детали

"Вечером 22 июля 2025, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - отметили в Воздушных силах.

После этого пилот действовал грамотно - он успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда уже нашла летчика, его состояние - стабильное.

В результате инцидента никто на земле не пострадал.

В Воздушных силах уточнили, что для обнаружения причин аварии уже назначили специальную комиссию.