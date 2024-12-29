Повітряні сили попередили про російський фейк щодо "полоненого льотчика"

Російські ЗМІ поширили інформацію, що у Курській області нібито здався у полон український льотчик. Однак це твердження є фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряних сил ЗСУ.
"На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни.
Також у Повітряних силах ЗСУ нагадали, що ворожі повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде країна-агресор. Ворог поширює відповідні матеріали для декількох цілей.
"Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - резюмували у ПС.
Нагадаємо, що близько двох тижнів тому росіяни масово запустили фейк про "отруєну воду" для воїнів Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.
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