Повітряні сили попередили про російський фейк щодо "полоненого льотчика"

"На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни.

Також у Повітряних силах ЗСУ нагадали, що ворожі повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде країна-агресор. Ворог поширює відповідні матеріали для декількох цілей.

"Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - резюмували у ПС.