Воздушные силы предупредили о российском фейке по поводу "пленного летчика"

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой", - говорится в сообщении.

Там добавили, что все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны.

Также в Воздушных силах ВСУ напомнили, что вражеские сообщения и видео допросов украинских военных, попавших в плен, являются частью информационной войны, которую ведет страна-агрессор. Враг распространяет соответствующие материалы для нескольких целей.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - резюмировали в ВС.